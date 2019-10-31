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В штабе Трампа назвали «очень тупым» запрет Twitter на политическую рекламу 

РИА Новости 26 минут назад
Twitter разнесли за запрет на политическую рекламу
Фото: Р-Спорт
В избирательном штабе Дональда Трампа назвали "очень тупым" решение руководства Twitter запретить политическую рекламу.
Ранее основатель социальной сети Джек Дорси заявил, что новые правила начнут действовать 22 ноября.
"Twitter только что отвернулся от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли, это очень тупое решение в отношении акционеров. Прекратит ли Twitter размещать рекламу ангажированных СМИ, которые теперь будут действовать без проверки, покупая очевидно политический контент, направленный против республиканцев?" — говорится в сообщении, размещенном в Twitter штаба.
По мнению его представителей, решение соцсети направлено на то, чтобы заглушить голоса консерваторов.
"Twitter знает, что у президента Трампа самая сложная из известных программа действий онлайн", — поясняют авторы сообщения.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Джек Дорси , Дональд Трамп
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