Компания Apple добавила около 60 новых эмодзи

Многие посвящены людям с ограниченными возможностями.

Также в обновлении держащиеся за руки люди разных полов и с разным цветом кожи. Кроме того, добавлены изображения орангутанга, ленивца, выдры и фламинго.