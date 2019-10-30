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Компания Apple добавила около 60 новых эмодзи 

Говорит Москва 2 часа назад
Компания Apple добавила около 60 новых эмодзи
Фото: Говорит Москва
Многие посвящены людям с ограниченными возможностями.
Также в обновлении держащиеся за руки люди разных полов и с разным цветом кожи. Кроме того, добавлены изображения орангутанга, ленивца, выдры и фламинго.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Apple
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