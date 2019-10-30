Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Компания Apple добавила около 60 новых эмодзи
Говорит Москва
2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Комментарии
Многие посвящены людям с ограниченными возможностями.
Также в обновлении держащиеся за руки люди разных полов и с разным цветом кожи. Кроме того, добавлены изображения орангутанга, ленивца, выдры и фламинго.
Читать ещё •••
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
Говорит Москва: последние новости
Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями
Сотрудники Google обвинили руководство компании в слежке
Германия заступилась за Киев после решения Дании по «Северному потоку-2»
Теги:
Интернет
,
Наука и техника
,
Apple
Читайте также
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
513
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
18
Зеленского сравнили с персонажем сказки
Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская
26
Генсек НАТО обратился к Киеву
66
Видео
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире
Украина
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире
Украина
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал
Происшествия
00:36
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
Происшествия
Статьи
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес
Общество
01:20
НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»
Оружие
Армия
01:10
Генсек НАТО обратился к Киеву
В мире
01:27
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Наша команда
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение