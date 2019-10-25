По пиратским онлайн-кинотеатрам в РФ нанесли мощный удар

По большинству пиратских онлайн-кинотеатров в России нанесли мощный удар

Совместная операция международных антипиратских организаций BREIN, MPA и ACE нанесла ущерб 90 процентам российских пиратских онлайн-кинотеатров. Об этом сообщается в пресс-релизе компании компании Group-IB, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты компаний ликвидировали CDN (Content Distribution Network) Moonwalk — крупнейшую сеть по распространению контента, загружающую и структурирующую нелегальные фильмы и выдающую пиратам удобные встраиваемые плееры с вшитой рекламой.

После удара по Moonwalk два других крупных пиратских CDN — HDGO и Kodik — также начали испытывать проблемы, поскольку они использовали общие с Moonwalk серверы в Нидерландах . Провайдерам не удалось восстановить работу: 18 октября перестал функционировать HDGO, а 23 октября прекратил свое существование и Kodik. Таким образом специалистам удалось прекратить работу «большой тройки» пиратских CDN.

Эксперты Group-IB пояснили, что закрытие Moonwalk, HDGO и Kodik повлекло за собой проблемы для большинства российских пиратских онлайн-кинотеатров, так как «большая тройка» была нацелена преимущественно на аудиторию России и СНГ.

Специалисты предполагают, что место прекративших работу CDN-провайдеров сначала займут CDN-агрегаторы, например, YOHOHO. Они отличаются от CDN-провайдеров тем, что лишь объединяют фильмы и сериалы с оставшихся на плаву пиратских CDN и выдают пользователю нужный контент через свой плеер.

По оценкам экспертов, в будущем место закрытых CDN-провайдеров займут другие, однако проведенная операция поможет на короткий срок сдержать бизнес пиратов.

Три первых крупных пиратских CDN появились в 2014 году. В результате у владельцев онлайн-кинотеатров отпала необходимость самим работать над загрузкой картин, нужно только добавлять ссылки с плеером.

В апреле владелец нелегального онлайн-кинотеатра рассказал «Ленте.ру», как работают пиратские ресурсы. Его подробный рассказ представлен в спецпроекте «Ленты.ру» об истории пиратства в России.