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Москвичам стало удобнее сортировать уведомления на mos.ru 

Москва24 + ещё 2 47 минут назад
Москвичам стало удобнее сортировать уведомления на mos.ru
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В личном кабинете mos.ru обновились разделы "Заявки" и "Подписки". Теперь пользователи могут сортировать уведомления, которые были получены в этих разделах, по дате и названию. А по статусу обращения, платежа и оказания услуги можно сортировать сообщения в блоке "Заявки", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, нововведение поможет пользователям лучше ориентироваться в разделах.
"Фильтр расположен над сообщениями внутри разделов "Заявки" и "Подписки". Найти необходимые сведения в личном кабинете mos.ru теперь проще и быстрее", — говорится в сообщении пресс-службы.
В блок "Заявки" поступают уведомления о статусе оказания той или иной услуги, платежа или обращения. Теперь все эти уведомления можно сортировать по названию, дате и статусу. Статус заявки отличается, в том числе, цветом шрифта. Зеленым отмечено выполненное обращение, оранжевый цвет означает, что заявка в работе, красный говорит о том, что в предоставлении услуги отказано.
В разделе "Заявки" все сообщения можно отмечать как прочитанные. Также у пользователей появилась возможность сортировать уведомления так, чтобы на экране отображались только непрочитанные письма. Срочные заявки можно отправлять в "Избранное".
В блок "Подписки" отправляются уведомления о сервисах mos.ru, которыми пользуется посетитель сайта.
На mos.ru с октября можно оплатить все государственные услуги в один клик благодаря сервису "Мои платежи". Это взносы за детский сад, квитанции за жилищно-коммунальные услуги и транспортные штрафы, а также почти все государственные и муниципальные услуги, в том числе коммерческие: использование городского телефона, сотовой связи, интернета, такси, телевидения. Все неоплаченные счета пользователя отображаются.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портал и указать в личном кабинете максимально полную информацию, по которой будет выполняться автоматический поиск счетов. Платить можно через банковскую карту, счет мобильного телефона или электронный кошелек.
На портале mos.ru сейчас доступно более 330 электронных услуг и сервисов. Сервис "Мои платежи" работает в столице с 2017 года. Он позволяет, например, оплатить услуги ЖКХ, транспортные штрафы, судебные задолженности.
Ранее в сервисе "Мои документы" назвали пять самых популярных среди москвичей социальных услуг. Лидером рейтинга стало изменение данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы подали свыше 29,5 тысячи обращений.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Новости Москвы , Правительство Москвы , Mos.ru
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