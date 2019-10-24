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Треснула по башке: «Подглядывающая» за Зеленским помощница рассмешила Сеть 

Рамблер + ещё 7 5 минут назад
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель — «колхоз» и «ужас просто». Так пользователи соцсетей прокомментировали ее поведение во время интервью президента Украины.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Зеленский дал видеоинтервью изданию «Сегодня». Оно длилось 12 минут. В течение этого времени из-за стены за спиной президента несколько раз выглядывала женщина — жестикулировала и махала листами бумаги.
По данным украинской прессы и мнению местных пользователей социальных сетей, женщина за спиной Зеленского — его пресс-секретарь Юлия Мендель.
«Считаю, что Мендель — лучший пресс-секретарь президентов за все время Украины», — прокомментировал в своем фейсбуке известный на Украине адвокат Денис Фетисов.
Известная в стране журналистка Олеся Медведева назвала поведение Мендель непрофессионализмом, «ужасом просто» и худшим примером работы пресс-секретаря политика и посоветовала ей больше никогда так не делать.
В свою очередь, рядовые пользователи называли Мендель колхозом, ее поведение — цирком, винили ее в отсутствии такта и сдержанности.
«Так и треснула бы по башке. Зачем его (Зеленского. — Прим. ред.) подставлять? Или это специально…» — написала автор одного из комментариев на YouTube.
Комментарии20
Интернет , Видео , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Денис Фетисов , Юлия Мендель
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