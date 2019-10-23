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Пользователи торопят Маска с запуском бесплатной и неблокируемой Сети 

News.ru
«Нас не забудьте»: Маска торопят с неблокируемой Сетью
Фото: ASA/via Globallookpress.com
Пользователи Twitter отреагировали на тест Маска сети Starlink, которая должна обеспечить общемировой доступ к высокоскоростному Интернету 5G. Особенно это касается тех стран, где власти объявили борьбу с Интернетом.
Сеть Starlink по замыслу должна будет раздавать широкополосный интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, включая и труднодоступные районы. И после её полноценного запуска доступ в Интернет станет бесплатным и будет ограждён от цензуры и фильтрования. Для этого компания SpaceX планирует запустить 42 тысячи спутников, которые выведут на орбиту в середине 2020-х годов.
"О нас не забудьте, пожалуйста! Мы в России!" — пишет пользователь Илья Лагутенко.
Ему вторят другие, опасающиеся, что скоро останутся без Интернета. Американского предпринимателя просят поторопиться, чтобы иметь альтернативный доступ в Сеть.
Ранее News.ru сообщал, что Илон Маск впервые опубликовал два поста в Twitter через спутник Starlink. Аппарат входит в систему, которая должна обеспечить глобальным высокоскоростным Интернетом даже труднодоступные районы планеты.
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Комментарии1
Интернет , Наука и техника , Илья Лагутенко , Илон Маск , SpaceX
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