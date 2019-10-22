Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy

В четверг, 17 октября, в сети начала появляться информация, что сканер отпечатка пальцев в Samsung Galaxy S10 можно легко обмануть. Достаточно приклеить на экран плотную защитную пленку и попробовать разблокировать телефон. Гаджет считает не палец злоумышленника, а оставшиеся на дисплее узоры из кожного сала владельца. В минувшие выходные (19-20 октября) на ресурсе Reddit обладатели S10 стали жаловаться, что из магазина приложений Play Store исчезли некоторые приложения британских банков. Поддержка им отвечала, что это связано с обнаруженными недостатками системы безопасности этих устройств.

Очевидно, это временная мера, которая будет действовать лишь ограниченный промежуток времени либо до обновления ПО смартфонов, либо до изменений в самих приложениях. Финансовая организация «Общенациональное строительное общество» (Nationwide Building Society) поступила не так радикально и не стала полностью блокировать работу своего приложения на Galaxy S10, а лишь отключила биометрический вход в него. На сегодняшний день неясно, касается ли проблема ненадежной аутентификации только флагманских смартфонов или же под угрозой сохранность данных на всех гаджетах Samsung с подэкранным сканером отпечатков пальцев.

Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании «Популярная Механика» получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10:

Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев. Рекомендуем пользователям не игнорировать оповещения системы о выходе новых обновлений и подтверждать их автоматическую загрузку. По всем вопросам и помощи в загрузке последней версии ПО пользователи могут обращаться в службу поддержки по номеру 8-800-555-55-55