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Twitter намерен изменить политику в рамках борьбы с «фейковыми» материалами 

РИА Новости 2 часа назад
Twitter изменит политику в рамках борьбы с «фейками»
Фото: Р-Спорт
Американская компания Twitter заявила, что в скором времени внесет изменения в свою политику, чтобы помешать распространению в социальной сети материалов, которые были искажены для создания ложного представления о чем-либо. В числе таких материало видео на основе технологии Deepfake.
"Мы всегда обновляем свои правила в соответствии с тем, как меняется поведение в Сети. Мы работаем над новой политикой, чтобы решить проблему с "синтезированными" и подвергшимся манипуляции материалами в Twitter, но сначала мы хотим выслушать вас", — говорится в сообщении компании, размещенном в сети микроблогов.
Компания поясняет, что речь идет о материалах, которые были "значительным образом изменены или созданы таким образом, что меняется их изначальный смысл/цель, или кажется, что определенные события имели место быть, хотя на самом деле их не было". Как отмечают СМИ, в частности, это измененные фотографии и так называемые Deepfake-видео, в которых лицо одного персонажа при помощи искусственного интеллекта заменяется другим.
Компания подчеркивает, что она намерена вести борьбу с таким контентом, "в особенности, когда он может угрожать физической безопасности человека или стать причиной ущерба в оффлайн". В ближайшие несколько недель Twitter объявит о приеме сообщений от пользователей, которых она призывает "помочь усовершенствовать эту политику до того, как она начнет действовать".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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