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Источник знаний: 10 подкастов про образование и общество «ВКонтакте» 

Рамблер 2 часа назад
Источник знаний: 10 подкастов про образование и общество «ВКонтакте»
Фото: Рамблер
«Рамблер» собрал 10 подкастов из разделов «Образование» и «Общество и культура» «ВКонтакте». С ними вы узнаете важное из мира общества, культуры, музыки, литературы и многом другом. Теперь не будет скучно в транспорте, на пробежках и во время других занятий, ведь любая минута может быть полезной. Подписывайтесь на группы создателей, следите за подкастами, узнавайте новое. Хорошего прослушивания!
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