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Facebook удалил принадлежащую RT группу с рецептами русской кухни 

News.ru 1 час назад
Facebook удалил группу RT
Фото: pixabay.com
Кулинарная страница проекта RT Russian Kitchen (Русская кухня. — News.ru) удалена из соцсети Facebook по решению администрации сайта.
Facebook удалил нашу страницу Russian Kitchen с рецептами русской кухни и фоточками с икрой, майонезиком и вот этим всем, — сообщил главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.
Он подчеркнул, что на аккаунт были подписаны 40 тысяч пользователей Сети.
При этом администраторы группы перед удалением аккаунта получили предупреждение о рассылке спама, а уже через три дня страница исчезла.
Ранее News.ru писал о том, что 12 октября главреду МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ к её странице в социальной сети Facebook. Официальная причина — «за нарушение стандартов сообщества». Сама журналистка назвала подобную санкцию проявлением американской цензуры. По её словам, она загрустила из-за решения администрации сайта. Через день аккаунт был восстановлен.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Маргарита Симоньян , РИА Новости , Russia Today , RT на русском
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