Facebook удалил группу RT

Facebook удалил принадлежащую RT группу с рецептами русской кухни

Кулинарная страница проекта RT Russian Kitchen (Русская кухня. — News.ru) удалена из соцсети Facebook по решению администрации сайта.

Facebook удалил нашу страницу Russian Kitchen с рецептами русской кухни и фоточками с икрой, майонезиком и вот этим всем, — сообщил главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

Он подчеркнул, что на аккаунт были подписаны 40 тысяч пользователей Сети.

При этом администраторы группы перед удалением аккаунта получили предупреждение о рассылке спама, а уже через три дня страница исчезла.