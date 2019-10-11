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Источник знаний: 10 подкастов о науке и медицине «ВКонтакте» 

Рамблер 7 часов назад
Источник знаний: 10 подкастов о науке и медицине «ВКонтакте»
Фото: Рамблер
«Рамблер» собрал 10 подкастов из разделов «Наука и медицина» «ВКонтакте». С ними вы узнаете важное из мира общества, культуры, музыки, литературы и многом другом. Теперь не будет скучно в транспорте, на пробежках и во время других занятий, ведь любая минута может быть полезной. Подписывайтесь на группы создателей, следите за подкастами, узнавайте новое. Хорошего прослушивания!
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