Источник знаний: 10 подкастов о науке и медицине «ВКонтакте»

«Рамблер» собрал 10 подкастов из разделов «Наука и медицина» «ВКонтакте». С ними вы узнаете важное из мира общества, культуры, музыки, литературы и многом другом. Теперь не будет скучно в транспорте, на пробежках и во время других занятий, ведь любая минута может быть полезной. Подписывайтесь на группы создателей, следите за подкастами, узнавайте новое. Хорошего прослушивания!