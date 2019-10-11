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В России могут появиться кибер-юристы, решающие проблемы с утечками данных 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
В России могут появиться кибер-юристы
Фото: ТАСС
Принятие закона о компенсации ущерба людям, пострадавшим от утечек персональных данных, чревато появлением так называемых кибер-юристов, которые якобы помогают людям вернуть деньги, а фактически сами организуют эти утечки, заявил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в кулуарах форума Finopolis.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг сообщила, что вопрос установления на законодательном уровне компенсаций клиентам банков, чьи персональные данные из-за утечки оказались в руках мошенников, требует внимательного изучения, при этом напомнив о важности соблюдения основных правил кибер-гигиены.
"Мы будем это изучать, начали обсуждать с ЦБ, однако есть риски. Раньше были так называемые авто-юристы, а теперь могут появиться так называемые кибер-юристы, которые будут организовывать утечки и потом за эти утечки предъявлять иски за ущерб, который нанесён клиентам организаций, и зарабатывать на этом. Вот этот вопрос нам надо изучить, несёт он реальную опасность или нет", — сказал Аксаков.
Он отметил, что в целом вопрос требует изучения. Например, такая практика существует в США, и нужно посмотреть, как она работает. "Но в принципе вопросы есть: если персональные данные утекли, то значит кто-то должен нести ответственность. Есть и моральный ущерб, и материальный. Конечно, должна быть ответственность, чтобы не поощрять мошенников построить целый бизнес на этом — поэтому к этому вопросу нужно подходить очень аккуратно", — пояснил Аксаков.
"Вообще нам необходимо системно решить проблему утечки персональных данных: ввести жёсткую, в том числе уголовную ответственность для тех, кто выманивает персональные данные из клиентов банков", — подчеркнул он.
Например тех, кто звонит якобы из банка клиенту и говорит, что его карта заблокирована и поэтому надо представить коды на карты, чтобы её разблокировать, пояснил Аксаков. По его словам, в настоящее время технологии позволяют выявить "липовые" номера телефонов и заблокировать их.
"Поэтому важно объединить усилия телекоммуникационных компаний, регулятора и силовых структур для блокировки недобросовестных звонков, выявлять организаторов и исполнителей этих преступных по сути действий. Мы в ближайшее время предложим правовые варианты для урегулирования этих вопросов", — резюмировал депутат.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Анатолий Аксаков , Эльвира Набиуллина , Госдума , Центральный банк России , РИА Новости
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