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В работе Instagram произошел сбой 

ТАСС + ещё 8 17 часов назад
В работе Instagram произошел сбой
Фото: РИА Новости
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в среду в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в Германии, Греции, Польше, Белоруссии, Великобритании, Франции, США, Японии, Бразилии и Аргентине. В России о сбоях сообщают в основном жители Москвы.
По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (57%), еще 24% — с просмотром историй, порядка 17% не могут загрузить в социальную сеть свои посты.
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Интернет , Наука и техника
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