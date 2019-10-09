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В СФ объяснили, для чего нужна блокировка пользователей мессенджеров 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Названа цель блокировки мессенджеров
Фото: РИА Новости
Законопроект, предлагающий блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации, направлен в первую очередь против "телефонных террористов", сообщила ТАСС первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, которая является одним из авторов документа.
Законопроект внесла на рассмотрение Госдумы во вторник группа сенаторов во главе с председателем этого комитета Андреем Клишасом. Речь идет о новой редакции уже предлагавшейся им инициативы, так как "попытка разграничения мессенджеров и электронной почты в предыдущей редакции законопроекта потребовала уточнения".
"Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании", — пояснила Бокова.
Отвечая на вопрос, будет ли блокировка временной или пожизненной, сенатор отметила, что действующее законодательство предусматривает порядок разблокировки.
По статистике, в том числе МВД России, на которую опирались авторы при разработке законопроекта, за первые месяцы 2019 года в РФ поступило около 2 тыс. анонимных сообщений с угрозами взрывов 4,4 тыс. объектов. Такие сообщения были зафиксированы в 75 регионах, в 186 городах из-за них эвакуировали более 2 млн человек. Только в Москве ущерб от "телефонного терроризма" составил 150 млн рублей, а по всей России он оценивается примерно в 500 млн
"Материальный ущерб по причине эвакуации одного торгового центра от сообщения о ложном минировании составляет порядка 2 млн рублей", — сказала Бокова.
При этом, по ее словам, "телефонные террористы" постоянно совершенствуют тактику и активно применяют как IP-телефонию и СМС, так и электронную почту. Так, по статистике на 1 июля 2019 года, с 126 почтовых ящиков было отправлено 901 анонимное сообщение террористической направленности.
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Комментарии1
Интернет , Гаджеты , Законопроекты , Андрей Клишас , Людмила Бокова , Госдума , Совет Федерации , МВД , Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству , ИТАР-ТАСС
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