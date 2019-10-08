Instаgrаm лишит пользователей главной функции

Следить за активностью друзей в Instаgrаm теперь не выйдет

Instagram решил отключить вкладку «Подписки» из приложения. Функция была доступна с 2011 года и позволяла оставаться в курсе активности друзей. Пользователи видели оставленные лайки, комментарии и новые подписки своей ленты.

«Подписок» в скором времени лишаться все владельцы аккаунтов в социальной сети, сообщило издание BuzzFeed со ссылкой на представителей сервиса. Многие пользователи считали эту функцию сродни возможности шпионить за близкими и не только людьми.

В самом Instagram заметили, что отсутствие «Подписки» мало кто заметит, поскольку она не была столь популярна. Некоторые, по мнению представителей компании, вообще не знали о существовании такой функции.

Когда вкладка «Подписки» исчезнет, при нажатии на значок сердечка будут показываться сведения об активности самого пользователя.

В Сети к нововведению отнеслись неоднозначно. Одни сочли, что подобное решение Instagram может «спасти отношения». Другим оно не понравилось вовсе: люди потребовали вернуть вкладку.