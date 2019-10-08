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Следить за активностью друзей в Instаgrаm теперь не выйдет 

360tv.ru 13 минут назад
Instаgrаm лишит пользователей главной функции
Фото: Reuters
Instagram решил отключить вкладку «Подписки» из приложения. Функция была доступна с 2011 года и позволяла оставаться в курсе активности друзей. Пользователи видели оставленные лайки, комментарии и новые подписки своей ленты.
«Подписок» в скором времени лишаться все владельцы аккаунтов в социальной сети, сообщило издание BuzzFeed со ссылкой на представителей сервиса. Многие пользователи считали эту функцию сродни возможности шпионить за близкими и не только людьми.
В самом Instagram заметили, что отсутствие «Подписки» мало кто заметит, поскольку она не была столь популярна. Некоторые, по мнению представителей компании, вообще не знали о существовании такой функции.
Когда вкладка «Подписки» исчезнет, при нажатии на значок сердечка будут показываться сведения об активности самого пользователя.
В Сети к нововведению отнеслись неоднозначно. Одни сочли, что подобное решение Instagram может «спасти отношения». Другим оно не понравилось вовсе: люди потребовали вернуть вкладку.
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Интернет , Наука и техника
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