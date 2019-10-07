Microsoft решила оставить Windows в прошлом

СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений. ОС перестала быть для компании главным продуктом.

Потому, что Windows существует только на персональных компьютерах и ноутбуках, а пользователи, между тем, всё больше переходят на мобильные устройства.

«Сейчас нам наиболее важны пользовательский опыт и модели взаимодействия с приложениями», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella).

Сообщается, что Microsoft сосредоточится, главным образом, на платформе Graph, своеобразном агрегаторе сервисов. В её состав входят, например, облачный сервис Azure и онлайн-пакет Office 365.

Кроме того, Наделла уверен, что будущее программного обеспечения — кроссплатформенность. Может быть поэтому Microsoft так активно развивает приложение для Windows 10, позволяющее управлять смартфоном на Android с компьютера.