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Microsoft решила оставить Windows в прошлом 

Ferra.ru 10 часов назад
Microsoft решила оставить Windows в прошлом
Фото: Ferra.ru
СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений. ОС перестала быть для компании главным продуктом.
Потому, что Windows существует только на персональных компьютерах и ноутбуках, а пользователи, между тем, всё больше переходят на мобильные устройства.
«Сейчас нам наиболее важны пользовательский опыт и модели взаимодействия с приложениями», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella).
Сообщается, что Microsoft сосредоточится, главным образом, на платформе Graph, своеобразном агрегаторе сервисов. В её состав входят, например, облачный сервис Azure и онлайн-пакет Office 365.
Кроме того, Наделла уверен, что будущее программного обеспечения — кроссплатформенность. Может быть поэтому Microsoft так активно развивает приложение для Windows 10, позволяющее управлять смартфоном на Android с компьютера.
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Комментарии
Интернет , Гаджеты , Microsoft
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