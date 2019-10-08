Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети

В Сети набирает популярность видео, опубликованное в Twitter Happy Cats Club, на котором кот цепляется за люстру и на протяжении половины минуты висит в таком положении, не демонстрируя никаких признаков дискомфорта.

We have two sane cats. Pushed our luck getting a third. pic.twitter.com/GqtLogOByi— Happy Cats Club (@HappyCatsClub) 5 октября 2019 г. В комментариях к видео интернет-пользователи сравнили кота за тягу к свету с мотыльком.

"Это не кот. Это мотылек", — написала @akaparsley.

"Как будто говорит: это круто", — отметил @shadowcatdubai.

"Когда ты мотылек, который переродился в кота", — заметил @GarethBJenkins.

"Этот кот — душа вечеринки!" — добавил @SandersNaeem.

К настоящему времени видео с питомцем набрало более 2,5 миллиона просмотров и 183 тысячи лайков, его прокомментировали почти полторы тысячи человек.