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Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети 

РИА Новости + ещё 3 32 минуты назад
Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети
Фото: © Twitter Happy Cats Club
В Сети набирает популярность видео, опубликованное в Twitter Happy Cats Club, на котором кот цепляется за люстру и на протяжении половины минуты висит в таком положении, не демонстрируя никаких признаков дискомфорта.
В комментариях к видео интернет-пользователи сравнили кота за тягу к свету с мотыльком.
"Это не кот. Это мотылек", — написала @akaparsley.
"Как будто говорит: это круто", — отметил @shadowcatdubai.
"Когда ты мотылек, который переродился в кота", — заметил @GarethBJenkins.
"Этот кот — душа вечеринки!" — добавил @SandersNaeem.
К настоящему времени видео с питомцем набрало более 2,5 миллиона просмотров и 183 тысячи лайков, его прокомментировали почти полторы тысячи человек.
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