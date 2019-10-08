Хакеры нашли способ читать чужую переписку в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp обнаружили ошибку безопасности, из-за которой хакеры получили возможность взламывать систему с помощью GIF-файлов, сообщает CNN.

Доступ к перепискам открывался, когда пользователь загружал зараженный файл в своей галерее.

Разработчики подтвердили существование проблемы, но заверили, что ошибка уже исправлена в версии 2.19.244.

"У нас нет оснований полагать, что проблема затронула пользователей. Но мы всегда работаем над тем, чтобы предоставить нашим пользователям новейшие функции безопасности", — рассказал журналистам представитель WhatsApp.

Ранее сообщалось, что мессенджер приступил к тестированию функции исчезающих сообщений. Благодаря нововведению пользователи смогут отметить определенный промежуток времени, через который выбранное сообщение будет удалено. Такая возможность уже есть в версии 2.19.275 мессенджера для Android. Однако пока она проходит стадию бета-тестa.