Google представил способы скрыть свои действия

Google представил три новых способа скрыть свои действия в интернете

Google Maps появился режим инкогнито — при его включении данные об использовании сервиса не будут сохраняться. Инструмент можно активировать, нажав на фотографию профиля. В ближайшие недели он будет доступен только на Android, а затем появится и на iOS.

А в YouTube добавили функцию автоматического удаления истории поиска. Можно выбрать хранение этой информации в течение трех или 18 месяцев, а также постоянное — до тех пор, пока пользователь не решит почистить историю самостоятельно.

Google Ассистент научился рассказывать о мерах, которые компания предпринимает для защиты персональной информации пользователей. Для этого нужно сказать: «Окей, Google, как ты защищаешь мои данные?»

Кроме того, появилась возможность регулировать настройки конфиденциальности с помощью голосовых команд. Для удаления бесед нужно сказать: «Окей, Google, удали мой последний запрос» или «Удали все, что я говорил тебе на прошлой неделе». Если потребуется почистить запросы старше недели, Google Ассистент перенаправит на соответствующую страницу в настройках аккаунта.

Google подготовил еще один инструмент для защиты пользователей: теперь в его диспетчере, который автоматически сохраняет пароли, появилась функция их проверки. Она покажет, надежен ли пароль, применялся ли он раньше и не был ли доступен третьим лицам.