Сотрудник крупного поисковика взломал тысячи аккаунтов ради секс-контента

Бывший специалист по программному обеспечению Yahoo Рейес Даниэль Руис (Reyes Daniel Ruiz) признался в том, что взломал тысячи аккаунтов пользователей сайта в поисках откровенных фото и видео. Об этом пишет CBS News.

Мужчина использовал свое служебное положение и получил доступ к шести тысячам учетных записей. Руис рассказал, что его главной целью были молодые женщины, в том числе его коллеги и друзья.

Руис использовал доступ к аккаунтам Yahoo, чтобы взломать профили пользователей в других сервисах, в том числе iCloud, Facebook, Gmail, DropBox. Найденные им фото и видео откровенного характера мужчина сохранял на домашнем компьютере.

Когда в Yahoo узнали о деятельности Руиса, инженер уничтожил компьютер и жесткий диск, на котором хранились похищенные им файлы.

Бывший сотрудник Yahoo может быть приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 250 тысяч долларов (16,2 миллиона рублей). В настоящий момент мужчина находится на свободе. Следующее слушание по его делу назначено на февраль 2020 года.

Ранее, в августе 2019 года, YouTube-блогер Джеймс Чарльз (James Charles) опубликовал в своем Twitter-аккаунте интимное фото после того, как его взломали хакеры. 20-летний юноша сделал снимок в обнаженном виде и отметил, что таким образом не даст злоумышленникам шантажировать его.