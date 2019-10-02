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В WhatsApp начнут исчезать сообщения 

Свободная пресса + ещё 14 15 минут назад
Без следа: В WhatsApp готовят необычную функцию
Фото: ТАСС
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию — исчезающие сообщения. Как пишет WABetaInfo, она должна появиться в новой версии программы (2.19.275).
Уточняется, что сообщения будут пропадать из чата через определенный промежуток времени. Его каждый пользователь будет устанавливать самостоятельно.
Однако, когда именно такая функция будет доступна всем пользователям пока неизвестно.
Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими операционными системами. У таких пользователей не будет возможности создать новый аккаунт и повторно подтвердить уже существующие.
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Интернет , Наука и техника , Общество
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