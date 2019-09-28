В работе Twitter произошел сбой

С проблемами столкнулись пользователи в ночь на 28 сентября. По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, в основном неполадки наблюдаются у пользователей из США . На это обратили внимание «Известия».

Большое количество жалоб поступило из Нью-Йорка, где завершается 74-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН . Также проблемы затронули жителей Японии и Великобритании.

Большинство жалоб, поступивших на портал Downdetector, касаются десктопной версии соцсети (53%). Еще у 24% не работает приложение на iPhone или iPad, а 22% сообщили о проблемах в работе приложения для Android.

В России Twitter работает без перебоев.

Массовый сбой, наблюдавшийся по всему миру, в августе произошел в Instagram. В начале сентября неполадки наблюдались у «Википедии».