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В работе Twitter произошел сбой 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
В работе Twitter произошел сбой
Фото: 360tv.ru
С проблемами столкнулись пользователи в ночь на 28 сентября. По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, в основном неполадки наблюдаются у пользователей из США. На это обратили внимание «Известия».
Большое количество жалоб поступило из Нью-Йорка, где завершается 74-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Также проблемы затронули жителей Японии и Великобритании.
Большинство жалоб, поступивших на портал Downdetector, касаются десктопной версии соцсети (53%). Еще у 24% не работает приложение на iPhone или iPad, а 22% сообщили о проблемах в работе приложения для Android.
В России Twitter работает без перебоев.
Массовый сбой, наблюдавшийся по всему миру, в августе произошел в Instagram. В начале сентября неполадки наблюдались у «Википедии».
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Интернет , Общество , Генассамблея ООН , газета "Известия" , США
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