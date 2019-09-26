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В московском метро появится 4G от МТС во всех тоннелях и станциях 

Вести Подмосковья 3 часа назад
Сеть 4G появится на всех станциях метро Москвы
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.
В материале отмечается, что строительство сети 4G во всех тоннелях и станциях Московского метрополитена было завершено. Максимальная скорость мобильного интернета на станциях будет доходить до 200 Мбит/с, средние скорости при обычном пассажиропотоке составят около 35 Мбит/с. Это позволит во время движения поезда переписываться в мессенджерах, пользоваться социальными сетями или электронной почтой, играть в онлайн-игры или непрерывно смотреть потоковое видео.
В проект развития интернета в метрополитене компанией МТС было инвестировано более 1,7 миллиардов рублей с 2015 года. По данным оператора, свыше 2 миллионов абонентов пользуются сетью МТС в московском метро каждый день.
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Интернет , Новости Москвы , МТС
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