Сеть 4G появится на всех станциях метро Москвы

В московском метро появится 4G от МТС во всех тоннелях и станциях

Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

В материале отмечается, что строительство сети 4G во всех тоннелях и станциях Московского метрополитена было завершено. Максимальная скорость мобильного интернета на станциях будет доходить до 200 Мбит/с, средние скорости при обычном пассажиропотоке составят около 35 Мбит/с. Это позволит во время движения поезда переписываться в мессенджерах, пользоваться социальными сетями или электронной почтой, играть в онлайн-игры или непрерывно смотреть потоковое видео.