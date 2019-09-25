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Роскомнадзор получил новые полномочия для защиты Рунета 

360tv.ru 1 час назад
Роскомнадзор получил новые полномочия для защиты Рунета
Фото: РИА Новости
Российское правительство изменило перечень полномочий Роскомнадзора согласно закону об устойчивой работе рунета. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Начиная с 1 ноября Роскомнадзор получит расширенные полномочия в рамках закона об устойчивой работы Рунета в случае возникновения угрозы его работе из-за рубежа. В частности, ведомство будет контролировать установку на сетях операторов связи средств ограничения доступа к противоправной информации.
Оборудование будут предоставлять за счет государственной казны. Также документ предусматривает создание при ведомстве центра мониторинга и управления общедоступной сетью связи.
Кроме того, Роскомнадзор будет определять порядок, сроки и состав информации о взаимодействии сетей связи: эту информацию в ведомство будут передавать операторы. Также в РКН будут передавать сведения о линиях связи, пересекающих границу России. В свою очередь Роскомнадзор будет устанавливать правила маршрутизации трафика, если придется централизованно управлять Рунетом.
Документ подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.
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Интернет , Наука и техника , Технологии , Дмитрий Медведев , Роскомнадзор , Правительство РФ
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