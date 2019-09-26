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Найден новый способ взломать аккаунт в Instagram 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Найден новый способ взломать аккаунт в Instagram
Фото: globallookpress.com
Специалисты фирмы Naked Security, занимающейся кибербезопасностью, обнаружили новый способ мошенничества в Instagram. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.
По данным специалистов, юзерам на почту сначала приходит электронное письмо о том, что их аккаунт в Instagram будет заблокирован через 24 часа из-за нарушения пользователем права интеллектуальной собственности. Эксперты обратили внимание на то, что оно составлено со множеством грамматических ошибок.
В письме есть кнопка с активной ссылкой под названием Copyright Objection Form («Оспаривание нарушения права интеллектуальной собственности»), на которую предлагается нажать, чтобы избежать блокировки аккаунта. При нажатии на кнопку происходит переход по ссылке на фейковую страницу в Instagram, электронный адрес которой заканчивается на «.cf», а не на «.com».
На странице пользователю предлагается ввести дату рождения, адрес электронной почты и пароль от Instagram. Как только пользователь вводит эти данные, он перенаправляется на страницу своего профиля в Instagram.
Эксперты посоветовали юзерам тщательнее читать приходящие им на электронную почту письма и использовать двухфакторную аутентификацию, которая усложняет доступ к аккаунту даже в случае похищения пароля от него.
В сентябре стало известно о том, что хакеры заставили семью из США мучиться от жары и слушать непристойные песни. Это произошло после того, как преступники получили доступ к системе управления умным домом.
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