Рамблеру 23 года

Сегодня Рамблеру исполняется 23 года! 26 сентября 1996 года в молодом российском интернете появилась первая поисковая система по адресу www.rambler.ru. Теперь Рамблер — это один из крупнейших медийно-сервисных порталов России . Мы с ностальгией вспоминаем интернет 90-х, но с восторгом смотрим на то, чем Рамблер стал сейчас.

Каждый день миллионы людей приходят сюда в поисках новостей, читают и пишут письма, планируют свои выходные в городе и за городом, ищут совета в гороскопах и развивают свой бизнес с помощью нашей веб-аналитики.

Сегодня Рамблер выбирают 55 миллионов человек. Это потрясающая популярность, но для нас — не предел.

Спецпроект о вас

Рамблер

Спасибо всем нашим читателям! Мы хотим поблагодарить вас праздничным спецпроектом об аудитории Рамблера . Знаете ли вы, что читателей Рамблера больше, чем население 223 стран? Сколько миллионов человек каждый день приходят к нам за новостями? Какая самая экзотическая операционная система у наших читателей? Рассказываем об этом на https://we.rambler.ru

Челендж в соцсетях

Рамблер

Этот день мы посвящаем ностальгии по далеким временам, когда Рунет, как и Рамблер, делал свои первые шаги. Это отличный повод, чтобы вспомнить, какими все мы были 23 года назад.

Рамблер запускает челлендж в социальных сетях. Выкладывайте свои фото из середины 90-х или расскажите, кем вы были в 1996 году! Добавьте к посту хештег #rambler23challenge и отметьте трех друзей, чтобы передать им челлендж.