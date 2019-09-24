Рамблеру 23 года 

Сегодня Рамблеру исполняется 23 года! 26 сентября 1996 года в молодом российском интернете появилась первая поисковая система по адресу www.rambler.ru. Теперь Рамблер — это один из крупнейших медийно-сервисных порталов России. Мы с ностальгией вспоминаем интернет 90-х, но с восторгом смотрим на то, чем Рамблер стал сейчас.
Каждый день миллионы людей приходят сюда в поисках новостей, читают и пишут письма, планируют свои выходные в городе и за городом, ищут совета в гороскопах и развивают свой бизнес с помощью нашей веб-аналитики.
Сегодня Рамблер выбирают 55 миллионов человек. Это потрясающая популярность, но для нас — не предел.
Спецпроект о вас
Рамблер
Спасибо всем нашим читателям! Мы хотим поблагодарить вас праздничным спецпроектом об аудитории Рамблера. Знаете ли вы, что читателей Рамблера больше, чем население 223 стран? Сколько миллионов человек каждый день приходят к нам за новостями? Какая самая экзотическая операционная система у наших читателей? Рассказываем об этом на https://we.rambler.ru.
Челендж в соцсетях
Рамблер
Этот день мы посвящаем ностальгии по далеким временам, когда Рунет, как и Рамблер, делал свои первые шаги. Это отличный повод, чтобы вспомнить, какими все мы были 23 года назад.
Рамблер запускает челлендж в социальных сетях. Выкладывайте свои фото из середины 90-х или расскажите, кем вы были в 1996 году! Добавьте к посту хештег #rambler23challenge и отметьте трех друзей, чтобы передать им челлендж.