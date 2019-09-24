Хакеры пытались взломать телефоны в офисе Далай-ламы

Хакеры пытались взломать телефоны сотрудников Далай-ламы

Хакеры использовали WhatsApp, чтобы атаковать телефоны нескольких влиятельных тибетцев. Среди них оказались сотрудники Центральной администрации, местного парламента, а также те, кто работал в офисе Далай-ламы. Об этом рассказал Forbes.

Атакам подверглись смартфоны с на операционных системах Android и iOS. Хакеры использовали шпионские программы, которые отправляли через сообщения в WhatsApp на телефон объекта. Авторы прикидывались журналистами и членами благотворительных организаций, чтобы заставить адресатов открыть чат и перейти по ссылке.

Как только владелец устройства пытался открыть сайт, мошеннический код запускался и начинал попытки использовать уязвимости операционной системы. Они пытались получить доступ к местоположению владельца гаджета, его чатам в WhatsApp и Facebook, контактам, сообщениям и истории звонков.

По словам представителя организации по защите тибетцев от атак TibCERT Лобсанг Гьяцо, это нападение стало самым техническим из всех, которые он когда-либо видел. Предположительно, за ней стоят хакеры, которые финансируются китайским правительством.

Группа исследователей Citizen Lab, которая пыталась отследить хакеров, опубликовала отчет об этой атаке. Она зафиксировала 15 попыток взлома. Несмотря на то, что некоторые пользователи перешли по ссылке, атаки хакеров не удались. Оказалось, что они использовали уже известные уязвимости операционных систем, которые были исправлены компаниями при создании последних обновлений.