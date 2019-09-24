Роскомнадзор увидел угрозу в появлении Apple TV+ в РФ

Выступая на форуме «Спектр», Жаров напомнил, что с 1 ноября в 100 странах, включая Россию, начнет работу стриминговый сервис Apple TV+. Он будет доступен на всех гаджетах компании Apple, а также на новых моделях смарт-телевизоров Samsung. Причем в будущем сервис должен появиться на телевизорах всех крупнейших производителей.

Глава Роскомнадзора также заметил, что услуга Apple TV+ в среднем будет стоить в 2-2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров.

«Серьезнейший вызов, учитывая сеть распространения и аудиторию. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса. Это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать», — цитирует Жарова РИА «Новости».

Согласно принятому в 2017 году закону, иностранное юрлицо или российское, но с высокой долей иностранного участия, вправе владеть или управлять более чем 20% аудиовизуального сервиса при условии, что это будет согласовано с правительственной комиссией. Однако нормативных документов о создании этой комиссии еще не принято. В связи с этим Жаров призвал всех заинтересованных и задействованных сотрудников Роскомнадзора, Минцифры, правительства РФ ускориться.