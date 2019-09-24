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«Яндекс» научил почту писать письма под диктовку и читать их вслух 

RB.ru 1 час назад
«Яндекс» научил почту писать письма под диктовку
Фото: РИА Новости
К письму также можно прикрепить аудиозапись собственного голоса — на случай, если в распознанный текст закралась ошибка, а исправлять ее не с руки.
Одновременно с голосовым вводом в почте появилось озвучивание входящих писем. Приложение может прочесть вслух тему и текст письма.
Для распознавания и озвучивания речи «Яндекс» использует комплекс технологий Yandex SpeechKit. В него входят технологии распознавания, семантического анализа и синтеза речи и технология голосовой активации. SpeechKit также используется в поиске, картах, браузере, навигаторе и других сервисах «Яндекса».
Сейчас голосовой ввод и озвучивание доступны части пользователей «Яндекс. Почты» для iOS. В течение двух недель обновление получат все пользователи iOS-приложения. О планах создать такой сервис на Android не сообщается.
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Интернет , Наука , Яндекс
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