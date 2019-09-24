«Проект Волан-де-Морт». Юристы Snapchat составили досье с компроматом на Facebook

Команда юристов Snapchat на протяжении нескольких лет собирала информацию о Facebook. Досье с компроматом на соцсеть назывался «Проект Волан-де-Морт», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, власти беседуют с конкурентами соцсети, чтобы выяснить, как компания Цукерберга мешала их бизнесу.

Мессенджер Snapchat — родоначальник формата сторис (видео, исчезающих через некоторое время). Но россиянам Snapchat не слишком известен. Многие установили его только недавно — во время ажиотажа вокруг фильтра, меняющего женское лицо на мужское и наоборот. Однако в США популярность этой соцсети сопоставима с Facebook и принадлежащим ему Instagram. Несколько лет назад Цукерберг хотел купить Snapchat, но получил отказ. И сейчас обнаружилось, что юристы Snapchat за несколько лет собрали целое досье по методам, которые использовал Facebook в конкурентной борьбе. Они назвали эту информацию «Проект Волан-де-Морт» — в честь главного злодея серии книг о Гарри Поттере , который хотел стать бессмертным, расколов свою душу и вложив осколки в несколько предметов — крестражей. Федеральную торговую комиссию США, например, заинтересовало: пытался ли Цукерберг купить стартапы, которые в будущем могли стать конкурентами его компаний? Например, на встрече с основателями Snapchat и Foursquare он ставил условие: либо они соглашаются на предложенную цену, либо Facebook копирует их технологии. А после отказа, действительно, выпустил похожие сторис, фильтры и стикеры. О действиях Цукерберга рассуждает директор по маркетинговым коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.

Василий Черный директор по маркетинговым коммуникациям Brand Analytics «Совершенно очевидно, что если на переговорах такие фразы звучат, то за ними не то чтобы ничего не следует. Но предположить, что Facebook, если ему откажут в покупке, попробует сделать кальку, нетрудно. Сейчас происходит похожая история. Самые быстрорастущие в мире социальные платформы видео, например, TikTok, мощно выходят на американский рынок, и уже второй год подряд показывают очень бурный рост. Facebook очень нервничает, и да, он уже создал кальку. Только эта калька, как и всеми ожидалось, скорее всего, не взлетит. Google делал много калек с разных соцсетей, и тоже не взлетало, поэтому это так себе угроза».

Еще один предмет расследования — приложение Facebook по анализу трафика Onavo. Пользователям предлагалось установить на телефон бесплатный VPN. Но фактически весь трафик перенаправлялся на серверы Facebook, и компания могла видеть, какие приложения люди используют на своих смартфонах: например, сколько сообщений отправляют через тот же Snapchat. Это приложение Facebook уже закрыл. Однако осталось много вопросов к тому, как много о нас знают соцсети, говорит главный редактор изданий группы компаний ComNews Леонид Коник

Леонид Коник главный редактор изданий группы компаний ComNews «Мы прекрасно понимаем, что такие соцсети как Facebook знают о нас с вами тысячекратно больше, чем любой банк, чем оператор связи, чем государство. Потому что они знают все наши перемещения, всех наших контрагентов, отслеживают наши поисковые запросы, наши покупки. И, строго говоря, последив так за любым человеком в течение даже пары недель, можно знать о нем все. А такие компании как Facebook каждодневно продолжают накапливать эти массивы данных, разумеется, не отчитываясь почтеннейшим гражданам о том, что такие данные собираются и, конечно же, анализируются».

В досье, которое собрал Snapchat на своего конкурента, еще много строк: не пускали в тренды в Instagram и вынуждали блогеров не упоминать Snapchat и не давать на него ссылки. Что еще может вскрыться? Как утверждают источники WSJ, власти в последние месяцы пообщались с десятками разработчиков, и с теми, кто продал свои компании Facebook. Руководство соцсети обеспокоено и думает, как улучшить отношения с соседями по Кремниевой долине.