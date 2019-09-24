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Новые функции iOS 13 затрудняют Facebook отслеживание пользователей 

Anti-Malware.ru + ещё 4 5 часов назад
Новые функции iOS 13 затрудняют Facebook отслеживание пользователей
Фото: Москва24
На прошлой неделе Apple выпустила iOS 13. Эксперты считают, что новая версия операционной системы создаст проблемы таким интернет-гигантам, как Google и Facebook в их стремлении собирать данные пользователей.
Отныне iOS покажет вам, как часто вашу геолокацию фиксируют и какие именно приложения делают это.
При этом пользователю будет выводиться всплывающее сообщение с подробной информацией и картой, на которой отражено отслеживание вашего местоположения. Там же можно запретить или ограничить эту активность.
Напомним, что ранее у многих приложений для iOS была возможность следить за вашим перемещением в фоне, и вы могли даже об этом не подозревать. В результате программы собирали огромное количество данных, которые впоследствии использовались для показа таргетированной рекламы.
Ещё одно нововведение в iOS коснулось взаимодействия с приложениями вроде Facebook и WhatsApp. Теперь мессенджерам и сервисам для звонков запрещено работать в фоновом режиме. До этого такие программы могли собирать информацию о пользователях, даже если они непосредственно не использовались.
Поскольку пользователи в последнее время более трепетно и сознательно относятся к использованию своих данных, есть подозрение, что новые особенности iOS 13 придутся многим по вкусу.
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Интернет , Соцсети , Apple , Google
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