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В Сети нашли фискальные данные ещё 76 млн россиян 

News.ru 34 минуты назад
В Сети нашли фискальные данные еще 76 млн россиян
Фото: globallookpress.com
В Сети оказались персональные данные о ещё 76 млн россиянах. Утечка произошла от оператора фискальных данных «Дримкас».
Ранее стало известно об утечке 14 млн записей о юридических и физических лицах. Однако по данным компании по кибербезопасности DeviceLock, в общем доступе оказались 76 млн данных. Данные включают информацию о покупках и уплаченных налогах, включая ИНН, адреса, телефоны и названия компаний.
Таким образом, с серверов «Дримкас» в Сеть «ушли» более 90 млн персональные данных, утверждает газета «Известия». В компании этот факт подтверждать отказались.
Как писал News.ru, ранее крупнейшие в России сотовые операторы МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» заявили об угрозе утечки из системы проверки сведений об абоненте.
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Интернет , Наука и техника , Мегафон , Вымпелком , МТС , газета "Известия"
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