Россиян предупредили о новом виде мошенничества в Сети

Эксперты рассказали о набирающем популярность способе интернет-мошенничества

Ради безопасности пользователям торговых онлайн-площадок советуют не пользоваться реальными номерами телефонов.

Похищение денег с банковских карт пользователей популярных торговых онлайн-площадок стало одним из самых популярных способов обмана в интернете. По словам специалистов IT-сферы, количество подобных мошеннических трансакций достигает трех тысяч в месяц.

Чаще всего продавцов на таких площадках просят сообщить CVC— или CVV-код карты, пароль от мобильного банка и прочую информацию, чтобы якобы перевести деньги за товар. Попасться на уловки рискуют те, кто указывает в объявлениях о продаже реальный номер телефона, так как к нему часто привязаны различные аккаунты в интернете, банковские карты и другие персональные данные.

Для того, чтобы защититься от аферистов, эксперты советуют не подключать функцию управления операциями по карте через телефонный номер и лишний раз не показывать его в интернете, пишет газета «Известия». Для коммерческого использования рекомендуется завести отдельную SIM-карту. Кроме того, напоминают специалисты, никому нельзя передавать коды подтверждения оплаты от банка и данные карты.