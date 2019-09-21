Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7

Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.

Как поясняет издание Hill, Microsoft решилась на обновление после появления сообщений о том, что подавляющее большинство органов, занимающихся проведением выборов, по всей стране используют "семерку" (выпущена в 2009 году) или более старые операционные системы, в том числе при создании бюллетеней и подсчете голосов​​​.

В связи с этим Microsoft заявила, что будет предоставлено расширенное обновление для сертифицированных на федеральном уровне систем для голосования, работающих на Windows 7, передает РИА Новости.

Сегодня "семерка", поддержка которой истекает 14 января 2020 года, занимает около 30% рынка операционных систем для компьютеров.