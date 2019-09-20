Представителей Facebook и Google пригласят в Госдуму

Facebook и Google пригласят в Госдуму для обсуждения вмешательства в дела России

На заседании комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России , которое пройдет 27 сентября, ожидаются представители Google и Facebook. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев

«У нас планируется следующее заседание с приглашением Google и Facebook даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется», — сказал он.

Помимо этого Пискарев надеется, что к ним приедут Deutsche Welle. Однако если немцы не явятся, заседание они проведут и без них.

На заседании комиссии в пятницу, 20 сентября, присутствовали представители профильных ведомств. Они планировали рассмотреть новые материалы.