Представителей Facebook и Google пригласят в Госдуму

На заседании комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России, которое пройдет 27 сентября, ожидаются представители Google и Facebook. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.
«У нас планируется следующее заседание с приглашением Google и Facebook даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется», — сказал он.
Помимо этого Пискарев надеется, что к ним приедут Deutsche Welle. Однако если немцы не явятся, заседание они проведут и без них.
На заседании комиссии в пятницу, 20 сентября, присутствовали представители профильных ведомств. Они планировали рассмотреть новые материалы.
По словам Пискаева, Госдума внесет поправки, которые предусматривают ответственность иностранных ресурсов за нарушение российского законодательства. Поправки подготовят Генпрокуратура и МИД России, пишет «Интерфакс».
Ранее Роскомнадзор в день выборов выявил политическую рекламу в Google и Facebook. В ведомстве отметили, что компании проигнорировали предупреждения о запрете таких действий.