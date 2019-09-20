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Facebook и Google пригласят в Госдуму для обсуждения вмешательства в дела России 

РИА «ФедералПресс» + ещё 10 1 час назад
Представителей Facebook и Google пригласят в Госдуму
Фото: РИА Новости
На заседании комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России, которое пройдет 27 сентября, ожидаются представители Google и Facebook. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.
«У нас планируется следующее заседание с приглашением Google и Facebook даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется», — сказал он.
Помимо этого Пискарев надеется, что к ним приедут Deutsche Welle. Однако если немцы не явятся, заседание они проведут и без них.
На заседании комиссии в пятницу, 20 сентября, присутствовали представители профильных ведомств. Они планировали рассмотреть новые материалы.
По словам Пискаева, Госдума внесет поправки, которые предусматривают ответственность иностранных ресурсов за нарушение российского законодательства. Поправки подготовят Генпрокуратура и МИД России, пишет «Интерфакс».
Ранее Роскомнадзор в день выборов выявил политическую рекламу в Google и Facebook. В ведомстве отметили, что компании проигнорировали предупреждения о запрете таких действий.
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Комментарии
Интернет , Другое , Политика , Василий Пискарев , Роскомнадзор , МИД , Генпрокуратура РФ , Госдума , Google , Deutsche Welle , Интерфакс
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