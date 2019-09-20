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В новой версии браузера Chrome ускорили поиск 

Ferra.ru 2 часа назад
Поиск в браузере Chrome стал быстрее
Фото: Reuters
Google выпустила обновлённую версию браузера Chrome с любопытными функциями. В частности, появилась группировка вкладок и их предпросмотр, а категорий запросов, для которых результаты поисковой выдачи показываются прямо в интерфейсе адресной строке, стало больше.
Последнее нововведение может значительно ускорить поиск. Ведь так можно сразу увидеть, например, прогноз погоды, перевести одну валюту в другую или произвести математические операции.
Это не исчерпывающий список нововведений. Также пользователи теперь могут быстро делиться ссылками с мобильного устройства. Их можно отправлять на компьютер с авторизованной учётной записью Google в один тап, без копирования и пересылки URL вручную.
Кроме того, в мобильной версии браузера появилась возможность изменять цветовое оформление интерфейса.
Обновить Chrome до версии 77 можно из меню настроек браузера.
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Интернет , Наука и техника , Google
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