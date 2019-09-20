8 секретных функций Android, о которых вы не знали

У большинства из нас смартфоны работают на операционной системе Android, что не удивительно, ведь Android — самая популярная операционная система в мире. Несмотря на это, многие даже не догадываются о некоторых интересных и полезных функциях этой операционной системы. Сегодня мы решили рассказать вам о восьми таких функциях на примере смартфона от российского производителя INOI 6i.

А вы знаете, что умеет ваш смартфон?

INOI 6i работает на чистом Android 8 Oreo (Go Edition). Сразу уточним, что Go Edition — это специальная модификация версии Android, разработанная компанией Google для недорогих смартфонов с объемом оперативной памяти до 1 Гб. Android Go поддерживает все стандартные функции системы, при этом занимает в 2 раза меньше памяти смартфона, увеличивая его производительность. Интерфейс INOI 6i выглядит абсолютно так же, как и в любом другом смартфоне на Android, поэтому мы взяли его в качестве примера. INOI 6i — это недорогой смартфон стоимостью всего 5 000 рублей с емким аккумулятором 4 000 мА*ч, которого хватает до 2 дней работы без подзарядки. Модель имеет крупный экран с диагональю 5,5 дюймов и соотношением сторон 18:9. На таком дисплее удобно работать, читать, просматривать видео, при этом смартфоном можно управлять одной рукой благодаря вытянутой форме корпуса. Телефон надежно лежит в руке и не скользит по гладкой поверхности, ведь его корпус покрыт нескользящим матовым материалом.

Android — самая популярная операционная система в мире

В INOI 6i установлена двойная 8-мегапиксельная тыловая камера и фронтальная — 5 Мп. С такими характеристиками можно делать неплохие фото и видео, а также общаться по видео связи. Удобно, что смартфон поддерживает одновременное использование двух SIM-карт, а также работает в сетях скоростного Интернета 4G. INOI 6i — незаменимый дома и на даче помощник, который будет работать стабильно и долго, чтобы вы всегда были на связи. А теперь перейдем к функциям Android, которые есть в INOI 6i и других смартфонах на этой операционной системе.

1. Найти устройство

Если вы потеряли ваш смартфон, его легко найти, если у вас включена функция «Найти устройство». Проверьте, включена ли она на вашем смартфоне: зайдите в меню «Настройки», «Местоположение и защита», «Найти устройство» и убедитесь, что функция включена, как на картинке ниже. Теперь, в случае утери смартфона, вы сможете его оперативно найти, заблокировать или стереть все свои данные с устройства по этой ссылке. Никто кроме вас не будет иметь доступа к информации о вашем устройстве в данном сервисе, так как он привязан к вашему аккаунту Гугл.

Смартфон легко найти, если в нем включена функция Найти устройство

2. Зашифровать данные

Единственно, даже если вы стерли все данные с утерянного телефона, специалисты все же могут их восстановить, если они не зашифрованы. Чтобы зашифровать данные, зайдите все в то же меню «Местоположение и защита» и включите функцию «Шифрование и учетные данные». В INOI 6i ваши данные зашифрованы по умолчанию.

Стертые данные можно восстановить, если они не зашифрованы

3. Чей телефон?

Честному и порядочному человеку, который нашел ваш утерянный смартфон, будет сложно с ним что-то сделать (даже разблокировать, чтобы сообщить вашим близким о том, что он нашел ваш смартфон). Для этого прямо на экране блокировки вы можете оставить ваш доверенный контакт, чтобы человек смог сразу вам сообщить о находке. Для этого зайдите в меню «Настройки», «Местоположение и защита», «На заблокированном экране», «Текст на заблокированном экране». Здесь вы можете написать ваш e-mail или номер телефона.

Оставьте свои контакты на заблокированном экране

4. Режим гостя

Если вам нужно дать кому-то (другу, коллеге или ребенку) ваш смартфон попользоваться на время, и вы не хотите, чтобы этот человек заходил в ваши файлы и приложения, можно воспользоваться режимом гостя. Для этого зайдите в меню «Настройки», «Пользователи и аккаунты», «Пользователи». Затем вы можете выбрать функцию «Гость» (тогда действия второго человека не сохранятся после выхода) или «Добавить пользователя» (тогда все действия сохранятся во втором аккаунте). Перед пользователем появится совершенно чистая панель управления, и он не сможет войти в вашу. Чтобы выйти из обычного режима гостя, зайдите в то же меню «Пользователи» и нажмите «Удалить аккаунт гостя».

Вы можете создать новый аккаунт для другого пользователя на вашем смартфоне

5. Увеличить скорость

Эта опция очень полезна для владельцев недорогих смартфонов, таких как INOI 6i. Благодаря облегченной операционной системе Android Go, INOI 6i работает быстрее конкурентов с аналогичными характеристиками, но все же не так быстро, как дорогие флагманы. Чтобы еще ускорить загрузку приложений в INOI 6i, можно воспользоваться следующей функцией. Мало кто знает, что в настройках вашего смартфона есть еще одно скрытое меню — меню «Для разработчиков». Найти его не так-то просто, но можно. Для этого зайдите в меню «Настройки», «Система», «О телефоне» и 7 раз подряд быстро нажмите на «Номер сборки». Перед вами появится уведомление о том, что теперь вы — разработчик. Затем вернитесь на шаг назад (в окно «Система») и зайдите в меню «Для разработчиков». Чтобы увеличить скорость вашего смартфона, найдите 3 функции: «Анимация окон», «Анимация переходов» и «Длительность анимации». Выключите их или поставьте на минимальное значение. Вы увидите, насколько заметно быстрее станут открываться все приложения.

Не все знают, что можно существенно ускорить загрузку приложений на своем смартфоне

6. Экономия трафика

Некоторые мобильные операторы устанавливают лимит на использование бесплатного Интернета. Чтобы точно не превысить эту квоту, зайдите в меню «Настройки», «Сеть и Интернет», «Передача данных», «Мобильный трафик». Далее нажмите на иконку настроек в верхнем правом углу экрана. Здесь вы можете установить предупреждение, которое будет приходить вам, когда использованный трафик достигнет определенной отметки (например, 2,15 Гб, как на изображении ниже). Или вы можете установить лимит трафика, по достижении которого мобильный Интернет в вашем телефоне будет автоматически отключен.

Чтобы не превысить квоту бесплатного Интернета, установите лимит трафика

7. Действия для увеличения экрана

Эта функция будет полезна пожилым людям и людям с ограниченными возможностями зрения. В меню «Настройки» найдите пункт «Спец. Возможности», выберите «Увеличение изображения на экране», «Увеличение по тройному нажатию». Теперь, три раза быстро коснувшись экрана, вы сможете увеличивать изображения на нем и так же уменьшать. Чтобы увеличить экран на короткое время, во время третьего касания задержите палец на экране. Когда вы уберете палец, экран уменьшится.

Экран можно увеличить на постоянно или на короткое время

8. Игра для Андроид

И наконец, мало кто знает, что в каждом смартфоне на Android есть секретная игра. Чтобы ее найти, зайдите в «Настройки», «Система», «О телефоне» и несколько раз быстро нажмите на пункт «Версия Android». Поскольку на INOI 6i установлен Android 8.1 Oreo, у вас на экране появится печенюшка Oreo. Несколько раз быстро щелкните на нее и удерживайте. И вуаля! Перед нами — плавающий осьминожек!

И на закуску — можете развлечься, играя с осьминожком

Все, что вы можете делать в этой игре — водить пальцем по экрану, перемещая осьминога. Можете даже заставить его танцевать. Игра бесполезная, но очень забавная. А вы знаете о каких-нибудь секретных возможностях Android?