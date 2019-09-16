На картах Google Earth нашли таинственный корабль

В ролике можно увидеть некий объект, который имеет сходство с корпусом корабля.

Пользователь Google Earth заявил, что обнаружил опрокинутый корабль в Антарктиде.

Видеозапись с находкой пользователь MrMBB333 опубликовал на видеохостинге YouTube на прошлой неделе.

В ролике можно увидеть некий объект, который имеет сходство с корпусом корабля, который проглядывает из снежного пейзажа Антарктиды.

«Это похоже на опрокинутый корабль, будто подводная лодка или корабль», — заявил один из пользователей.

«В Антарктиде разбилось несколько кораблей», — сообщил другой.

С момента публикации ролик посмотрели свыше 373 000 раз.