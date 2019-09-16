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На картах Google Earth нашли таинственный корабль 

ТК «Звезда» 1 час назад
В ролике можно увидеть некий объект, который имеет сходство с корпусом корабля.
Пользователь Google Earth заявил, что обнаружил опрокинутый корабль в Антарктиде.
Видеозапись с находкой пользователь MrMBB333 опубликовал на видеохостинге YouTube на прошлой неделе.
В ролике можно увидеть некий объект, который имеет сходство с корпусом корабля, который проглядывает из снежного пейзажа Антарктиды.
«Это похоже на опрокинутый корабль, будто подводная лодка или корабль», — заявил один из пользователей.
«В Антарктиде разбилось несколько кораблей», — сообщил другой.
С момента публикации ролик посмотрели свыше 373 000 раз.
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Интернет , Видео , Наука и техника , Google
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