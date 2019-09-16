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Сноуден предостерег высших должностных лиц от использования WhatsApp 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Сноуден назвал WhatsApp угрозой для чиновников
Фото: EPA
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден предостерег высших должностных лиц государств от использования мессенджера WhatsApp из-за низкого уровня шифрования. С таким заявлением он выступил в понедельник в интервью французской радиостанции France Inter.
"Использование WhatsApp человеком, который занимается серьезными вопросами в правительстве, — это ошибка", — сказал он.
В интервью журналист радиостанции отметил, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп для связи с другими министрами пользуется WhatsApp, а президент республики Эмманюэль Макрон отдает предпочтение Telegram. "Обе эти программы лучше, чем использование SMS или других незашифрованных сообщений", — ответил на это Сноуден. Однако, по его словам, эти программы "чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр".
При этом Сноуден пояснил, что компания Facebook "слой за слоем удаляет различные уровни защиты с тех пор, как стала владельцем мессенджера". Сам Сноуден рекомендовал использовать программы Signal и Wire, так как "они используют лучшее шифрование и не принадлежат Facebook".
Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.
В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Эдвард Сноуден , АНБ , Администрация США , США , Франция
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