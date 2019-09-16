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Популярность услуги «друг на час» растёт в России 

News.ru 1 час назад
Услуга «друг на час» набирает популярность в России
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net
Сервис «Авито» проанализировал размещённые пользователями объявления и запросы по поиску услуг.
По сравнению с августом 2018 года спрос на услугу «друг на час» вырос в 2,7 раза, при этом стоимость её упала более, чем на 6%, передаёт РИА Новости.
Оказалось, что популярнее всего дружба на коммерческой основе среди москвичей (69,9%) и петербуржцев (12,8%), а также среди жителей Челябинска (3,4%) и Саратова (2,5%). При этом именно челябинцам она обходится дороже всего — максимальная цена в 5,3 тысяч рублей в час была зафиксирована в этом городе. Самый выгодный тариф предлагали в Кемерово — 250 рублей в час.
Функционал «друга на час» подразумевает как общение и совместные прогулки, так и помощь по хозяйству, покупку продуктов и так далее.
Как писал News.ru ранее, российский Интернет продолжает развиваться благодаря приросту пользователей из категории пенсионного возраста. Соответствующее исследование провёл Mediascope. Теперь группа пользователей 64+ стала учитываться аналитиками как значительная. При этом за последние два года количество пенсионеров, пользующихся Интернетом в России, увеличилось на 55%.
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Интернет , Общество , Социология , РИА Новости
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