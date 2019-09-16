Глава Ростеха оценил возможное «закрытие» России

Закрыть Россию от всего мира технически невозможно, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РБК.
По его словам, на это потребовалось бы много денег и сил.
Чемезов добавил, что у его компании есть технологии, чтобы создать оборудование для исполнения закона об устойчивом рунете, но пока такой задачи не стоит. Глава "Ростеха" подчеркнул, что России необходима собственная Сеть, которая сможет работать в области обороны и безопасности, чтобы защитить стратегические объекты.
" (Чтобы. — Прим. ред.) не могли, допустим, выключить атомную станцию или отключить системы связи. Но, думаю, до такого не дойдет — это уже война", — пояснил Чемезов.
В мае президент Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить само государство.