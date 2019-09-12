Владельцы ICQ выпустят новый мессенджер в РФ

Владельцы ICQ выпустят новый мессенджер в России

Mail.Ru Group , владелец легендарной ICQ и создатель TamTam, объявила о запуске нового корпоративного мессенджера — MyTeam. Он должен будет защищать компании от утечек.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя группы. По его словам, MyTeam поможет упростить рабочие процессы. В нём будут все необходимые для этого функции: возможность создавать и блокировать аккаунты сотрудников; создавать групповые чаты и назначать администраторов; совершать аудио— и видеозвонки, в том числе и групповые; обмениваться файлами любых типов.

Мессенджер выйдет в двух версиях: бесплатной и платной. Вторая будет иметь дополнительную техническую поддержку и расширенные возможности. Также Mail.Ru Group создала специальное приложение для очень крупных компаний. С его помощью можно будет развернуть всю инфраструктуру на внутренних корпоративных серверах.