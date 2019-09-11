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Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте» 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Сбой произошел в работе «ВКонтакте»
Фото: РИА Новости
Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных на сайте Downdetector.com.
«Есть сбой в «ВКонтакте» от 11 сентября 2019 г.», — говорится в сообщении.
Как следует из данных, 87% пользователей столкнулись с проблемами в работе сайта, 9% пожаловались на отправку и получение сообщений, еще у 2% возникли сложности при просмотре видео.
Больше остальных с проблемами столкнулись жители России: на сбои жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, и Ростова-на-Дону.
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Интернет , Наука и техника
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