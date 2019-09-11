Сбой произошел в работе «ВКонтакте»

Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте»

Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных на сайте Downdetector.com.

«Есть сбой в «ВКонтакте» от 11 сентября 2019 г.», — говорится в сообщении.

Как следует из данных, 87% пользователей столкнулись с проблемами в работе сайта, 9% пожаловались на отправку и получение сообщений, еще у 2% возникли сложности при просмотре видео.

Больше остальных с проблемами столкнулись жители России: на сбои жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, и Ростова-на-Дону.