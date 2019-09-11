Звезда реалити-шоу нашла свои фото на порносайте

Звезда реалити-шоу обнаружила свои фото на порносайте и расстроилась

Британская модель, звезда реалити-шоу Никола Маклин (Nicola McLean) обнаружила на порносайте свои откровенные фотографии. Как сообщает The Sun, снимки украли хакеры в результате взлома фотоагентства.

37-летняя Маклин стала известной, регулярно появляясь на третьей полосе британских таблоидов. Практику публиковать откровенные женские фото начала газета The Sun в 1970-х годах, за ней последовали и другие издания. По словам женщины, она продала фотографии агентству, однако из-за утечки снимков они в итоге оказались в свободном доступе.

«Когда людей взламывают, я обычно думаю, что они определенно сделали это сами. Я уверена, что в этом есть доля правды, но у меня не взломали тот же iCloud или что-то еще — это произошло с самим фотоагентством», — рассказала модель.

Маклин отметила, что фотографии теперь находятся на порносайте, куда публикуют данные знаменитостей. Модель рассказала, что на украденных снимках она не полностью голая, но ее смущает сам факт их появления в свободном доступе.

«Ужасно, что они могут так просто это сделать, и им за это ничего не будет», — заключила она.

5 сентября сообщалось, что британка Эшли Вилсон (Ashleigh Wilson) распространила в сети интимные фото пожилого мужчины после того, как тот отказался заплатить ей выкуп за них.