В Google ответили на претензии Роскомнадзора о политической рекламе

Компания Google заявила, что она поддерживает ответственные политические рекламные объявления, которые соответствуют местному законодательству. Таким образом корпорация, владеющая крупнейшим в мире поисковым интернет-сервисом, отреагировала на заявление Роскомнадзора о том, что она распространяла политическую рекламу во время выборов в России в воскресенье, передает в понедельник агентство Reuters.

При этом представители Google не стали уточнять, распространяла ли компания на своих сайтах политическую рекламу в России в воскресенье, в единый день голосования в органы власти ряда российских регионов, отмечает Reuters.