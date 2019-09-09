Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook

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Странные совпадения: какую роль сыграли в «день тишины» Google и Facebook 

Вести.Ru + ещё 72 27 минут назад
Госдума намерена уже во вторник, 10 сентября, дать старт работе комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Фракции решили образовать ее в конце августа, когда, по их мнению, ряд зарубежных диппредставительств позволили себе подобное вмешательство во время несанкционированной акции в Москве. В понедельник, 9 сентября, Роскомнадзор сообщил о новых вмешательствах. Кто и как пытался повлиять на исход единого дня голосования?
"Вот очередной подвоз!" — эти кадры демонстрируются в топе Google на запрос "Нарушения на выборах в Санкт-Петербурге".
На видео, которое предлагает поисковая система, якобы централизованно подвозят избирателей. Ролик обрывается, но на самом деле у него есть неожиданное продолжение:
— Вы зачем сюда приехали?
— Петь!
На избирательный участок приехал выступать хор. И таких нарушений в интернете — десятки. Большую часть из них легко опровергнуть: вот за Санкт Петербург выдают дагестанский Каспийск 16-го года — нечеткое изображение, по которому трудно определить, что происходит или это вообще постановка — ничего подобного не было.
"Дело дошло до того, что международная компания Euronews прямо в день голосования, когда любая агитация запрещена, каждые полчаса практически давала выдержки, согласны которым нужно голосовать против одной конкретной политической партии", — заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.
На сайте "Карта нарушений" от общественного движения "Голос", которое финансируется правительственным агентством США по международному развитию, зафиксированы жалобы. Одна из них от 8 сентября 2019-го: "Представитель управы Бибирево Валентина Елизарова обзванивает жителей и требует отчет, голосовали ли они". 14 сентября 2014 года можно найти такую же жалобу, как и в 2012, 2018 году. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила:
"Организация "Голос", к которой все так прислушиваются, особенно за рубежами нашей родины. Наши сотрудники посидели немного и вот уличают в копировании нарушений с записи прошлых выборов. Выявлено около тридцати фактов дублирования жалоб из прошлого".
На скриншоте поискового запроса Google за 8 сентября "Выборы в Мосгордуме" видно, что выводит пользователя на сайт так называемого "Умного голосования". По сути, это политическая реклама оппозиционного проекта. В американских компаниях поясняют.
Google:
"Google не имеет политической повестки. Мы соблюдаем российское законодательство и поддерживаем ответственную политическую рекламу".
Facebook:
"Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook".
"Если бы вы сравнили поисковую выдачу Яндекса и Google на одинаковые запросы — "выборы 2019", "за кого мне голосовать" и так далее — выдача была абсолютно разная ", — прокомментировал ситуацию руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Специальная комиссия Госдумы, которая занимается расследованием вмешательства, начала работать еще во время предвыборной кампании.
"Мы приглашали на заседание комиссии посла США в России господина Хантсмана, а также приглашали руководителя московского бюро "Немецкой волны". Они вмешивались в наши дела", — рассказал председатель специальной комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.
Речь идет о том, что американское посольство на официальном сайте опубликовало маршрут несанкционированного предвыборного шествия по Москве, а "Немецкая волна" в Twitter открыто призывала к нему присоединиться.
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Комментарии
Интернет , Видео , Наука и техника , Статьи , Технологии , Александр Жаров , Василий Пискарев , Элла Памфилова , Андрей Климов , Роскомнадзор , Мосгордума , Госдума , Совет Федерации , Яндекс , Центризбирком России , Google , Deutsche Welle , Каспийск , Москва , Санкт-Петербург
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