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Комиссия Госдумы обсудит с Google данные о вмешательстве в выборы 

Российская Газета + ещё 33 15 часов назад
Комиссия Госдумы обсудит с Google данные о вмешательстве в выборы
Фото: Российская Газета
Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Об этом сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
В Роскомнадздоре ранее сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Комментируя эту тему, замглавы ЦИК Николай Булаев также заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ.
Василий Пискарев отметил, что депутаты уже направили запросы с целью получить имеющиеся у ЦИК РФ и Роскомнадзора материалы о вмешательстве в выборы.
После их изучения комиссия намерена пригласить представителей компаний на заседание для пояснений, сообщил депутат.
Василий Пискарев попросил также и другие государственные органы, политические партии и общественные организации сообщать в комиссию Госдумы о выявленных ими фактах иностранного вмешательства. «Они обязательно будут нами рассмотрены», — заключил он.
В Совфеде также собрались изучить соответствующие материалы. Как сообщалось ранее, этим займется Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета во второй половине сентября.
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Комментарии
Интернет , Василий Пискарев , Николай Булаев , Роскомнадзор , Госдума , Совет Федерации , Центризбирком России , Google
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