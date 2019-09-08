Комиссия Госдумы обсудит с Google данные о вмешательстве в выборы

Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом Роскомнадзором , будут внимательно изучены Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Об этом сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.

В Роскомнадздоре ранее сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Комментируя эту тему, замглавы ЦИК Николай Булаев также заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ.

Василий Пискарев отметил, что депутаты уже направили запросы с целью получить имеющиеся у ЦИК РФ и Роскомнадзора материалы о вмешательстве в выборы.

После их изучения комиссия намерена пригласить представителей компаний на заседание для пояснений, сообщил депутат.

Василий Пискарев попросил также и другие государственные органы, политические партии и общественные организации сообщать в комиссию Госдумы о выявленных ими фактах иностранного вмешательства. «Они обязательно будут нами рассмотрены», — заключил он.