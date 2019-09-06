В работе «Википедии» произошел сбой

Сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия" наблюдались в пятницу вечером во многих странах мира, в первую очередь в Европе. Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе "Википедии" наблюдаются с 14:10 по времени Восточного побережья США (21:10 мск)", — отмечается на сайте сервиса.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Италии, Испании, Греции, Польши, Франции, Венгрии, Румынии, Сербии, Украины, а также России. Больше всего жалоб поступало на сайт Downdetector из Лондона и Москвы. Меньшие по масштабам проблемы с доступом к интернет-энциклопедии наблюдались в США и Израиле.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с работой сайта (95%) и авторизацией (5%).