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В работе «Википедии» произошел сбой 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
В работе «Википедии» произошел сбой
Фото: РИА Новости
Сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия" наблюдались в пятницу вечером во многих странах мира, в первую очередь в Европе. Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
"Сбои в работе "Википедии" наблюдаются с 14:10 по времени Восточного побережья США (21:10 мск)", — отмечается на сайте сервиса.
Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Италии, Испании, Греции, Польши, Франции, Венгрии, Румынии, Сербии, Украины, а также России. Больше всего жалоб поступало на сайт Downdetector из Лондона и Москвы. Меньшие по масштабам проблемы с доступом к интернет-энциклопедии наблюдались в США и Израиле.
Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с работой сайта (95%) и авторизацией (5%).
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Интернет , Наука и техника
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