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Молниеносная реакция: мужчина на американских горках на лету поймал смартфон 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Мужчина выложил видео со своим «уловом» в YouTube.
Мужчина, катавшийся со своей спутницей на американских горках в испанском Порт Авентуре, случайно поймал упавший неизвестно откуда телефон.
Мужчина выложил видео со своим «уловом» в YouTube.
На кадрах видно, как аттракцион начинает поднимать мужчину вверх, а после спуска он опускает руки. В этот момент сверху падает смартфон, который мужчина успел поймать. Видимо, он выпал у другого любителя экстрима.
Пользователи Сети удивились реакции молодого человека.
«Никто не поверил бы этому, если бы не было видео», — пишет John Doe.
«Дело не только в том, что он это ловит. То, как он это делает, еще более впечатляет. Он использует только большой палец. Этот человек заслуживает трофей и медаль!» — восхищается Max Mustermann.
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Интернет , Видео , Общество
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