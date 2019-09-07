Молниеносная реакция: мужчина на американских горках на лету поймал смартфон

Мужчина выложил видео со своим «уловом» в YouTube.

Мужчина, катавшийся со своей спутницей на американских горках в испанском Порт Авентуре, случайно поймал упавший неизвестно откуда телефон.

Мужчина выложил видео со своим «уловом» в YouTube.

На кадрах видно, как аттракцион начинает поднимать мужчину вверх, а после спуска он опускает руки. В этот момент сверху падает смартфон, который мужчина успел поймать. Видимо, он выпал у другого любителя экстрима.

Пользователи Сети удивились реакции молодого человека.

«Никто не поверил бы этому, если бы не было видео», — пишет John Doe.

«Дело не только в том, что он это ловит. То, как он это делает, еще более впечатляет. Он использует только большой палец. Этот человек заслуживает трофей и медаль!» — восхищается Max Mustermann.