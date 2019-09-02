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Facebook может убрать счётчик лайков 

News.ru + ещё 8 10 часов назад
Facebook может убрать счётчик лайков
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press
Facebook вслед за Instagram может начать скрывать счётчик лайков в новостной ленте. Таким образом разработчики хотят защитить пользователей от зависти и отговорить их от самоцензуры.
Первой потенциальное изменение обнаружила исследователь Джейн Вонг: она нашла прототип в Android-версии приложения. Издание TechCrunch связалось с Facebook, и соцсеть подтвердила, что рассматривает возможность тестирования удаления лайков.
При этом компания отказалась делиться результатами скрытия лайков в Instagram. Его тестирование сейчас проходит в семи странах, включая Канаду, Бразилию, Австралию и Японию.
В начале августа News.ru писал, что «ВКонтакте» также тестирует отключение лайков в ленте новостей. В эксперименте участвует небольшая часть пользователей.
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Интернет , Наука и техника
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